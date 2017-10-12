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Минобороны РФ помогает Сирии восстановить социальную инфраструктуру

Армия и ОПК
12 октября, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По данным Центра по примирению враждующих сторон, на повестке дня стоят вопросы восстановления объектов энергоснабжения в провинции Хомс

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии вместе с комитетами зон деэскалации занимается восстановлением разрушенных объектов социальной инфраструктуры республики. Об этом сообщил в среду глава Центра Сергей Кураленко.

"На заседании Комитета зоны деэскалации № 2 обсуждены проблемные вопросы восстановления объектов энергоснабжения, расположенных в провинции Хомс, в том числе по восстановлению подачи электроэнергии в дома жителей населенного пункта Таль-Калах", - сказал он.

Ведется также работа по восстановлению школ в провинциях Эль-Кунейтра и Рив-Дамаск. Кроме того, в провинции Рив-Дамаск российскими военными проведена гуманитарная акция, в ходе которой жители населенного пункта Муддамиед эш-Ших получили 300 продовольственных наборов, им также оказана медицинская помощь.

"Продолжается дальнейшая разъяснительная работа с родственниками членов НВФ об условиях предоставления амнистии членам НВФ и интеграции их в мирную жизнь, - сообщил Кураленко. - 10 боевиков "Ахрар аш-Шам", действовавших ранее в Дар эль-Кабира (провинция Хомс), перешли на сторону правительственных войск".

Он сообщил о подписании соглашения о присоединению к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Заафарана.

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