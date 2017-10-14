Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Алеппо

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АЛЕППО, 14 октября. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в деревню Тель-Аюб в провинции Алеппо, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Представители ЦПВС также развернули в деревне мобильный медицинский пункт, в который обратилось более сотни жителей Тель-Аюба, сказал врач медицинского отделения Центра Андрей Парчайкин.
"Самое сложное - языковой барьер. Если бы я напрямую общался с пациентом, время контакта сокращалось бы вдвое. С учетом местных особенностей, боевых действий и разрухи, плохого водоснабжения, питания, очень много инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательной системы", - уточнил он.
Cотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки. Деревня Тель-Аюб на севере провинции Алеппо была признана российскими военными одним из наиболее проблемных в этом отношении населенных пунктов.
"Террористы сделали нас голодными. Они лишили нас дела всей жизни. Это футболка сделана из хлопка, собранного на этих полях. Мы всегда знали, что сможем прокормить себя и заработать, но теперь это невозможно", - сказал местный житель Рияд Халаф.
До войны в Тель-Аюбе и других деревнях региона выращивали различные культуры, включая высококачественный длинноволокнистый хлопок. В ходе боевых действий террористы практически полностью разрушили оросительную систему, по которой вода из Евфрата поступала на поля, и на севере провинции Алеппо началась засуха. В настоящее время местные власти при содействии ЦПВС восстанавливают водоснабжение в регионе.