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Бьорк рассказала о домогательствах со стороны Ларса фон Триера

Общество
16 октября, 15:17 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 16, октября. /ТАСС

Сам режиссер отверг обвинения, отметив, что во время съемок "Танцующей в темноте" между ним и певицей возник конфликт, и это ни для кого не секрет

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Бьорк

Бьорк

© AP Photo/Yves Logghe

ОСЛО, 16 октября. /ТАСС/. Исландская певица Бьорк на своей странице в Facebook рассказала о том, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны "датского режиссера". Знаменитая исполнительница не называет его имени, однако за свою недолгую актерскую карьеру она сотрудничала лишь с одним кинематографистом из Дании - Ларсом фон Триером, исполнив главную роль в его картине "Танцующая в темноте" (Dancer in the dark, 2000), которая впоследствии получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

По словам певицы, после того, как она несколько раз отказала режиссеру, тот разными способами пытался ей отомстить и настроил против нее съемочную группу. Как следует из рассказа Бьорк, именно этот травматический опыт вынудил ее завязать с кино после "Танцующей в темноте", несмотря на то, что игра исландки была отмечена несколькими престижными премиями.

Сам фон Триер в понедельник в комментарии датской газете Jyllands Posten заявил, что возникший во время съемок конфликт между ним и Бьорк - ни для кого не секрет, но ни о каких домогательствах тогда речи не шло.

"Ничего подобного не было. Однако то, что мы с [Бьорк] не питаем друг к другу совершенно никаких теплых чувств - это, безусловно, факт, - сказал фон Триер журналистам. - С другой стороны, ее актерская работа была одной из лучших, что можно увидеть в моих фильмах".

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Как пишет Бьорк, рассказать о своем опыте ее "вдохновили женщины со всего мира", участвующий в интернет-акции в поддержку жертв сексуальных домогательств.

"[Вступив на актерскую стезю] я узнала, что лапать актрис и приставать к ним, когда заблагорассудится, среди режиссеров - общепринятое поведение, и институт кино этому не препятствует... - пишет Бьорк, призывая 3 млн своих подписчиков "положить конец" этой порочной практике. - Волна перемен накрывает мир".

Пользователи соцсетей из разных стран начали делиться историями о домогательствах на работе после громкого скандала вокруг американского кинопродюсера Харви Вайнштейна.

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