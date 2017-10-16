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Одной из жертв домогательств Харви Вайнштейна оказалась актриса Азия Ардженто

Общество
16 октября, 14:07 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По словам Ардженто, Вайнштейн домогался ее, когда актрисе было 20 лет

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РИМ, 16 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Дочь итальянского режиссера, признанного мастера "хоррора" Дарио Ардженто Азия подвергалась сексуальным домогательствам американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сама женщина рассказала в опубликованном в воскресенье в La Stampa интервью.

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По ее словам, Вайнштейн домогался ее дважды - первый раз в 1997 году в Канне, а спустя какое-то время в Риме, куда приехал чтобы предложить сотрудничество. "Я была тогда 20-летней девчонкой. В Италии лишь годом раньше изнасилование законодательно признали преступлением", - вспоминает женщина. На вопрос, почему Ардженто не рассказала об этом раньше, она пояснила, что "Вайнштейн был третьим по степени влияния человеком в Голливуде". "Я только снялась [в американском фильме] B.Monkey, мечтала работать в Америке, мечтала об "Оскаре". Я ничего не хотела от него, но не хотела, чтобы он меня уничтожил", - сказала Ардженто. Она утверждает, что скандал вокруг продюсера разразился только сейчас, потому что он платил не только женщинам, откупаясь дорогими подарками, но и журналистам.

Сегодня 42-летняя режиссер и актриса, ставшая матерью двоих детей, ведет по итальянскому телевидению программу "Криминальная любовь" о физическом и моральном насилии над женщинами.

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