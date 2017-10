В Лондоне расследуют четыре случая домогательств со стороны Вайнштейна

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Британская полиция расследует не менее четырех случаев сексуальных домогательств с участием американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на собственные источники агентство Press Association.

По утверждению этих источников, под прицел следователей столичной полиции попали три инцидента, произошедшие в Лондоне в 2010, 2011 и 2015 годах. Информация о еще одном происшествии, датированном 1980-ми годами, была передана Скотленд-Ярду полицией английского графства Мерсисайд. Кто именно явился пострадавшим, агентство не сообщает.

Однако уже очевидно, что этими случаями история правонарушений знаменитого продюсера на территории Великобритании не ограничится, поскольку число откровений в прессе о его поступках стало набирать обороты. Так, в воскресной газете The Sunday Times опубликован материал, в котором сообщается, что известная британская актриса Лизетт Энтони проинформировала столичную полицию о том, что была изнасилована Вайнштейном в ее собственном доме в Лондоне в конце 1980-х годов. А не назвавшая своего имени бывшая сотрудница американской киностудии Miramax Films заявила другой воскресной газете - Mail on Sunday, что Вайштейн изнасиловал ее в подвале его лондонского офиса приблизительно в 1992 году.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным газеты The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

В субботу Американская академия киноискусств, присуждающая премии "Оскар", объявила о том, что изгнала Вайнштейна из своих рядов.