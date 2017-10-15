В Лондоне расследуют четыре случая домогательств со стороны Вайнштейна

Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательстваОбщество 15 октября, 20:18
СМИ: Моуринью не намерен заканчивать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"Спорт 15 октября, 20:18
Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в ГонконгеСпорт 15 октября, 20:05
Путин: РФ заинтересована в возвращении состоявшихся ученых, уехавших за границуНаука 15 октября, 19:46
СКА проиграл "Ак Барсу", потерпев второе поражение в сезоне КХЛСпорт 15 октября, 19:40
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"Международная панорама 15 октября, 19:08
Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячомСпорт 15 октября, 18:48
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытымОбщество 15 октября, 18:41
"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛСпорт 15 октября, 18:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Британская полиция расследует не менее четырех случаев сексуальных домогательств с участием американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на собственные источники агентство Press Association.
По утверждению этих источников, под прицел следователей столичной полиции попали три инцидента, произошедшие в Лондоне в 2010, 2011 и 2015 годах. Информация о еще одном происшествии, датированном 1980-ми годами, была передана Скотленд-Ярду полицией английского графства Мерсисайд. Кто именно явился пострадавшим, агентство не сообщает.
Однако уже очевидно, что этими случаями история правонарушений знаменитого продюсера на территории Великобритании не ограничится, поскольку число откровений в прессе о его поступках стало набирать обороты. Так, в воскресной газете The Sunday Times опубликован материал, в котором сообщается, что известная британская актриса Лизетт Энтони проинформировала столичную полицию о том, что была изнасилована Вайнштейном в ее собственном доме в Лондоне в конце 1980-х годов. А не назвавшая своего имени бывшая сотрудница американской киностудии Miramax Films заявила другой воскресной газете - Mail on Sunday, что Вайштейн изнасиловал ее в подвале его лондонского офиса приблизительно в 1992 году.
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным газеты The New York Times, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.
В субботу Американская академия киноискусств, присуждающая премии "Оскар", объявила о том, что изгнала Вайнштейна из своих рядов.