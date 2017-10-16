Москва стала лидером по уровню удовлетворенности населения госуслугами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва заняла первое место по уровню удовлетворенности населения предоставленными госуслугами и вошла в тройку городов с самым высоким показателем удовлетворенности муниципальными и городскими цифровыми услугами и сервисами. Такие данные приводятся в исследовании компании EY, проведенном в октябре 2017 года.

"Согласно результатам рейтинга, Москва вошла в тройку городов с самым высоким показателем удовлетворенности уровнем муниципальных и городских цифровых услуг и сервисов, вышла на первое место по удовлетворенности предоставляемыми госуслугами, также заняла второе место в категории городских информационных сервисов", - отмечается в исследовании.

Первый пилотный рейтинг удовлетворенности городскими цифровыми услугами проводился среди граждан, которые активно ими пользуются. Исследование охватило 11 городов, включая Москву, Астану, Веллингтон, Гонконг, Йоханнесбург, Лондон, Нью-Йорк, Нью-Дели, Оттаву, Сидней и Сингапур. Было опрошено более 3 тыс. активных пользователей (не менее 300 человек в каждом городе).

В общем рейтинге Москва занимает третье место, второе место занял Лондон, а на первом месте оказался Нью-Дели.

В ходе исследования упор был сделан на субъективный показатель - удовлетворенность тех жителей города, которые уже пользуются цифровыми услугами.

По мнению управляющего партнера EY по России Александр Ивлева, Россия заслуженно занимает лидирующие позиции среди стран, развивающих цифровой документооборот и цифровые госуслуги и сервисы. "Только за последний год уровень проникновения финансово-технологических услуг в Москве и Санкт-Петербурге увеличился на треть, а электронный документооборот бизнеса в России достиг целевого показателя в 70%. Усилия государства и правительства Москвы высоко оценены и жителями города", - отметил Ивлев.