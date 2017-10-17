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CNN: американцы недовольны принятыми Трампом после урагана "Мария" мерами

Общество
17 октября, 3:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, октября. /ТАСС

В результате урагана в ассоциированном с США Пуэрто-Рико погибли 45 человек, еще 110 числятся пропавшими без вести. Ущерб, нанесенный стихией государству, может составлять до $95 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американцы недовольны теми мерами, которые администрация президента США Дональда Трампа приняла для ликвидации ущерба, нанесенного ураганом "Мария". Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Как свидетельствуют представленные данные, мнение граждан США по поводу того, как справляется администрация с ураганом, в течение последнего месяца резко ухудшилось. В середине сентября 64% респондентов одобрительно высказались по этому поводу, неодобрительно - 25%, остальные не ответили. При этом опрос, проведенный в период с 12 по 15 октября, продемонстрировал совсем иные результаты: 47% респондентов заявили, что недовольны теми мерами, которые предпринимает администрация, противоположного мнения придерживались 44%.

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Сентябрьское социологическое исследование было проведено после того, как на США обрушились шторм "Харви" и ураган "Ирма". Октябрьский опрос был проведен после того, как ураган "Мария" нанес серьезный ущерб ассоциированному с США Пуэрто-Рико. По последним оценкам, около 85% домов и предприятий на острове остаются обесточенными. Число жертв "Марии" в Пуэрто-Рико превысило 45 человек, более 110 числятся пропавшими без вести.

Трамп в целом отмечал, что восстановительные работы в Пуэрто-Рико идут успешно. Он заострил внимание на том, что властям острова потребовались значительные объемы федеральной помощи. Американский лидер также обвинил в профессиональной непригодности некоторых представителей властей Пуэрто-Рико.

"Мария" обрушилась на Пуэрто-Рико 20 сентября, принеся на остров с населением около 3,4 млн человек мощные ветры и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. После стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, может составить до $95 млрд.

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Ураган "Ирма" Шторм "Харви" Тайфуны и ураганы
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