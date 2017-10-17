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Профильный комитет Госдумы планирует отклонить законопроект о штрафах за шины не по сезону

Общество
17 октября, 8:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Глава думского комитета сообщил об отсутствии доказательств того, что шины приносят ущерб состоянию дорог

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству не поддерживает и будет рекомендовать нижней палате парламента отклонить законопроект о штрафах за летние шины зимой и зимние - летом. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава думского комитета Евгений Москвичев.

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"Этот закон не привносит ничего нового. Исследовательские институты и дорожники не могут доказать, что шины приносят какой-то ущерб состоянию дорог. Уже принят закон о том, в какие периоды каждый субъект имеет право устанавливать тип шин, которые можно использовать в определенный сезон. Мы считаем, что этого достаточно, и на сегодняшний день другого закона по этой теме принимать не надо", - сказал Москвичев.

По его словам, "действующего законодательного регулирования по этой теме достаточно". "Комитет [Госдумы по транспорту и строительству] будет его [законопроект о штрафах за несезонные шины] отклонять", - заключил глава комитета, уточнив, что документ будет рассмотрен на заседании "в скором времени".

Речь идет о законопроекте, подразумевающем санкции за использование несезонной резины. Он был внесен в нижнюю палату парламента в октябре прошлого года бывшим сенатором Вадимом Тюльпановым, а также сенатором Андреем Клишасом и рядом депутатов Госдумы. В соответствии с предлагаемой инициативой за шины не по сезону предусматривается административный штраф в размере до 2 тыс. рублей.

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Персоны
Клишас, Андрей Александрович Тюльпанов, Вадим Альбертович
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