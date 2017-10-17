ВС: родительских прав можно лишать за вовлечение детей в террористические организации

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вовлечение детей в секты, экстремистские или террористические организации является основанием для лишения родительских прав. Такое разъяснение дал пленум Верховного суда РФ в подготовленном постановлении "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав".
В подготовленном проекте говорится, что злоупотреблением, на основании которого можно лишить родительских прав, считается в том числе "вовлечение детей в деятельность общественного, религиозного объединения либо иной организации, в отношении которой имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности", согласно законам "О свободе совести и религиозных объединениях", "О противодействии экстремистской деятельности" и "О противодействии терроризму".
Проект постановления в целом был поддержан пленумом Верховного суда, но направлен на доработку в редакционную комиссию, чтобы учесть некоторые замечания.