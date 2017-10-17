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Олег Газманов заявил, что яму в Пермском крае залатали после ДТП

Общество
17 октября, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Народный артист России отметил, что запланированный на 18 октября концерт состоится

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края оперативно залатали яму, из-за которого народный артист России Олег Газманов попал в ДТП. Об этом ТАСС сообщил сам певец.

Ранее сообщалось, что автомобиль Газманова получил повреждения, попав в яму с арматурой на трассе в Пермском крае.

"Самое интересное, что буквально пять минут назад я узнал, что эту яму оперативно заделали. Не зря я поехал на гастроли по Пермскому краю", - сказал он.

Газманов отметил, что запланированный на 18 октября концерт состоится.

"Со мной все в порядке, все состоится", - сообщил народный артист России.

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