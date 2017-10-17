Эксперты рассказали о готовности российских вузов открыть филиалы на Дальнем Востоке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Создание филиалов и кафедр ведущих российских вузов на Дальнем Востоке, о котором говорилось в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), позволит частично сократить отток молодежи из округа, но полностью эту проблему не решит, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, чтобы удержать молодых специалистов и закрыть растущую потребность Дальнего Востока в кадрах, необходимо развивать науку в собственных университетах и проводить целевой набор.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), президент России Владимир Путин предложил в рамках программы подготовки кадров предусмотреть открытие в регионе филиалов и кафедр ведущих вузов страны. По словам президента, проблема поиска специалистов характерна для многих отраслей, и она будет только расти. Большинство опрошенных ТАСС экспертов согласны с точкой зрения президента, отмечая однако, что наряду с открытием филиалов ведущих вузов, для развития системы высшего образования в ДФО можно реализовывать и другие меры поддержки и привлечения талантливой молодежи.

Доступность ведущих вузов

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков одобряет решение об открытии филиалов ведущих вузов в округе. "Для талантливых выпускников исчезнет необходимость выезжать в столичные вузы для получения высшего образования по тем специальностям, которые сегодня отсутствуют на Дальнем Востоке. Это также привлечет новые талантливые преподавательские кадры, будет способствовать формированию новой образовательной среды", - сказал Тимаков.

Его мнение разделяет большинство экспертов, в том числе первый заместитель министра науки и образования Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный. Он считает, что создание филиалов центральных вузов на Дальнем Востоке, "несомненно, расширит возможности получения образования для жителей региона". Однако Присяжный подчеркнул необходимость развития в первую очередь технических специальностей, которые более востребованы в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Многие центральные вузы, в 1990-е годы активно открывавшие филиалы на Чукотке, в Якутии и других регионах Севера и Дальнего Востока, в основном вели подготовку по гуманитарным специальностям. Эти специальности важны, но не являются основными в структуре занятости жителей Дальнего Востока, Севера и Арктики", - отметил Присяжный, добавив, что в регионах Севера вузы несут и большие издержки, поэтому расширение системы высшего образования должно поддерживаться и государством.

А вот начальник Управления медиаполитики Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Никита Аргылов считает, что потребности открывать филиалы вузов в ДФО нет. По его словам, это единственный федеральный округ, на территории которого работает сразу два федеральных университета.

"Если ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) условно является ведущим научным и образовательным центром по подготовке специалистов для работы с Азиатско-тихоокеанским регионом, то СВФУ специализируется на подготовке специалистов в условиях Арктики", - сказал Аргылов.

Он уточнил, что у СВФУ есть собственные филиалы в Западной и Южной Якутии, а филиал на Чукотке является единственным вузом на территории региона. Особое внимание в федеральном вузе уделяется подготовке технических кадров, инженеров для добывающей промышленности в условиях Арктики, медицинских работников, специалистов естественнонаучного и гуманитарного профиля.

Мобильное образование

Впрочем, федеральные университеты других округов готовы включиться в проект. Проректор по учебной работе Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев сообщил ТАСС, что пока учредитель не ставил перед вузом такую задачу, но если будет предложено открыть филиал на Дальнем Востоке, этот вопрос будет детально проработан.

"Надо будет очень хорошо продумать технологию - чтобы не потерять качество подготовки. За десять лет существования СФУ мы сознательно оптимизировали филиальную сеть, оставив только те филиалы, где могли гарантировать, что качество образования будет не хуже, чем в головном вузе", - сказал Румянцев.

Ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская сообщила ТАСС, что считает инициативу об открытии филиалов вузов на Дальнем Востоке своевременной и актуальной. ЮФУ уже ведет совместные научные исследования с педагогическими коллективами дальневосточного региона.

"Дальнему Востоку необходимы современные высококвалифицированные кадры, подготовка которых интегрирована в социально-экономическую модель развития региона. Создание базовых кафедр, реализация сетевых программ и академическая мобильность будут способствовать повышению качества подготовки специалистов", - сказала она.

Боровская добавила, что в еще большей степени необходимы поддержка и сопровождение выпускников вузов через регулирование спроса и предложения на рынке труда. Например, в ЮФУ лицензированы программы подготовки по специальности "корабельное вооружение" и "радиотехнические системы и комплексы", но спрос на специалистов такого профиля на Дальнем Востоке выше, чем на Юге России.

"Мы могли бы открыть базовые кафедры в дальневосточном вузе, принимать абитуриентов на эти специальности в территориях Дальнего Востока и реализовывать совместные образовательные программы в сетевой форме", - предлагает Боровская.

Альтернатива филиалам

Впрочем, целевое обучение специалистов для новой экономики ДФО можно осуществлять и в других регионах, без создания филиалов, считает проректор по образовательной деятельности Томского политехнического университета (ТПУ) Юрий Боровиков. По его словам, в ТПУ ежегодно учатся до 200 человек с Дальнего Востока. В Томск приезжают из Амурской, Сахалинской и других областей, но больше всего абитуриентов из Якутии. По большей части томский вуз работает с дальневосточной молодежью в рамках целевого набора, и студенты после выпуска обязаны вернуться в свой регион для работы на каком-либо предприятии, добавил он.

Московский авиационный институт (МАИ) со следующего года будет готовить специалистов для авиастроительных предприятий в Хабаровском крае. А вот к идее прихода в регион вуза в качестве филиала ректор МАИ Михаил Погосян отнесся осторожно. По его словам, это возможно только при условии, что в Хабаровском крае не готовят специалистов нужного профиля.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что не видит ничего отрицательного в появлении филиалов столичных вузов в регионе, но считает, что развивать высшее инженерное образование в регионе можно и иначе.

"Мое образование пришлось на советское время. Я сам выпускник Харьковского авиационного института, когда пришел на производство (Вячеслав Шпорт долгое время проработал в Комсомольске-на-Амуре, на авиазаводе имени Гагарина, входящем в компанию "Сухой" - прим. ТАСС), здесь были специалисты из Куйбышевского и Московского авиаинститутов. Это разные школы, но на одном производстве такое взаимодействие дает важный синергический эффект", - высказал мнение глава региона.

Опорные вузы, обучение онлайн и "магнит" большой науки

Ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи отмечает, что филиалы обычно сильно отличаются от головных вузов из-за того, что в них работают местные преподаватели и управленцы, поэтому сложно прогнозировать, что получится в каждом конкретном случае. Он отметил, что в России уже действует другой эффективный способ развития науки и высшего образования в регионах.

"Министерство образования и науки РФ уже предложило действенное решение проблемы оттока талантливой молодежи - создание в регионах опорных вузов. Талантливые школьники все чаще предпочитают столичным вузам университеты своего региона. Такая тенденция появилась благодаря созданию опорных вузов, которые работая в тесном взаимодействии с властью и бизнесом, становятся драйверами развития территорий", - сказал Месхи ТАСС.

Открытие филиалов и кафедр действительно позволит частично сократить отток молодежи в другие регионы, считает проректор по учебной работе Томского госуниверситета (ТГУ) Виктор Демин. В качестве еще одной меры он предлагает использовать технологию электронного обучения MOOC (Massive Open Online Course). Она позволяет студентам заниматься у лучших преподавателей страны и мира, не выезжая из своего города и в удобное время.

По мнению заместителя министра образования и науки РФ Григория Трубникова, от создания филиалов ведущих российских вузов Дальний Восток ничего нового не приобретет. Он отметил, что в регионе, например, во Владивостоке и Хабаровске, есть хорошие вузы, которые сами могли бы стать площадкой для развития науки. "Возможно, эффективнее было бы все-таки развивать исследовательскую инфраструктуру в университетах, существующих в Приморье", - считает замминистра.

Он предлагает организовать в вузах Приморского края работу в рамках крупных научных мегасайенс-проектов, стоимость которых обычно исчисляется в миллиардах рублей, а ценность их для науки колоссальна.

"Это замечательный "магнит" и для молодежи, и для науки международной, и для индустрии. Мне кажется, если бы на базе Дальневосточного федерального университета или некоторых других приморских университетов создать несколько (хотя бы два-три) крупных мега-сайенс проекта - это был бы очень серьезный и хороший толчок", - сказал Трубников.

Кадровый голод

Между тем, в настоящее время проблема нехватки кадров на Дальнем Востоке стоит достаточно остро. В соответствии с результатами недавно проведенного опроса дальневосточных компаний ВЦИОМ, 39% организаций испытывают проблемы с поиском молодых специалистов с высшим образованием, 37% - и с привлечением выпускников колледжей.

"Зачастую, когда речь идет о привлечении уникальных специалистов, которые обладают определенными компетенциями и имеют узкую специализацию, работодатели сталкиваются с отсутствием подготовленных кадров на местном рынке и вынуждены привлекать специалистов из других регионов", - констатировал Валентин Тимаков.

По данным кадрового агентства HeadHunter, индекс соотношения числа соискателей к количеству вакансий в ДФО в 2017 году - самый низкий в стране, 3,8 при среднем показателе в РФ 6,6. При этом, количество активных резюме с начала года в округе увеличилось на 19% (в РФ - на 10%) при росте числа вакансий на 10% (в РФ - 5%). Среди ищущих работу в ДФО людей с высшим образованием немного больше, чем в среднем по стране: 71% против 68%.

Не спешат на эти территории и иностранцы. Большая часть соискателей, желающих переехать на Дальний Восток, приходится на Россию (82,4%). Среди иностранцев наибольший интерес проявляют жители Казахстана (5,9%) и Украины (4,8%). В России на первом месте жители Москвы (8,2%), почти 5% соискателей - из Республики Башкортостан, по 4,7% - из Омской области и Забайкальского края.

Больше всего соискателей, желающих переехать на Дальний Восток, размещают свои резюме в профобласти "Начало карьеры, студенты" (13%). Далее следуют сферы производства и добычи сырья, что вполне обоснованно, учитывая уровень развития данных сфер в регионе.