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Росгвардия представила бронеавтомобиль "Есаул" на выставке "Интерполитех"

Общество
17 октября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Как сообщил офицер технической части Росгвардии Федор Ковалев, пока автомобиль проходит апробацию

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Росгвардия представила уникальный бронированный автомобиль, предназначенный для сопровождения сотрудников в местах повышенной опасности, на международной выставке "Интерполитех" в Москве.

"Специальный бронированный автомобиль "Есаул" применяется для перевозки личного состава, различных грузов в условиях бездорожья и по всем типам дорог, а также для сопровождения в местах повышенной опасности, в которых возможно применение стрелкового огнестрельного оружия. На него можно устанавливать легкое вооружение", - сказал ТАСС офицер технической части Росгвардии Федор Ковалев.

По его словам, в настоящее время автомобиль проходит апробацию.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в подразделениях спецназа Росгвардии появятся бронированные автомобили УАЗ.

Во вторник в Москве в павильоне №75 на ВДНХ открылась Международная выставка "Интерполитех-2017", в которой принимают участие почти 500 производителей, в том числе и иностранные компании. Закроется выставка 20 октября.

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