Врио главы Ивановской области распорядился помочь пострадавшим при взрыве газа

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь пострадавшим жильцам многоквартирного дома в деревне Лобаны Юрьевецкого района, где в воскресенье произошел взрыв газа и было повреждено имущество в семи квартирах, сообщила во вторник пресс-службе регионального правительства.
"Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь пострадавшим в результате ЧП в Юрьевецком районе и поручил профильным ведомствам контролировать ситуацию с устранением последствий происшествия", - говорится в сообщении по итогам проведенного врио губернатора оперативного совещания.
Как сообщалось ранее, в воскресенье в деревне Лобаны произошел взрыв газа в жилом двухэтажном кирпичном доме. В результате ЧП пострадали два человека - хозяйка квартиры и ее сосед, они были доставлены в больницу города Кинешма с ожогами. Всего в доме 16 квартир, в которых проживали 22 человека. Жильцы после взрыва были эвакуированы, однако затем местные власти решили, что дом не получил значительных повреждений, и жители смогли вернуться в свои квартиры.
В областной прокуратуре ТАСС сообщили, что взрыв, по предварительным данным, произошел во время самостоятельной замены газового баллона жильцами дома. Прокуратура и региональное управление СК проводят проверку по факту инцидента.