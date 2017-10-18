Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новый регламент ГИБДД, который вступает в силу с 20 октября, разрешает участникам дорожного движения снимать сотрудников ДПС на видеокамеру. Об этом сообщил журналистам в среду начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

"Из новой редакции административного регламента исключена норма, обязывающая сотрудников полиции не препятствовать использованию участниками дорожного движения фотокамер, видеокамер и звукозаписывающей аппаратуры. Это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию, и исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом", - сказал он.

Ранее эксперт в области дорожного движения Игорь Моржаретто сообщал ТАСС, что видеосъемка будет разрешена, что предусмотрено законом "О полиции".

"Запрета на видеосъемку в регламенте нет. Да, раньше был пункт, который разрешал снимать, но сейчас его нет. Дело в том, что регламент разработан только для сотрудников ГИБДД, что касается граждан, то они законодательно имеют право снимать свое общение с полицией", - отметил эксперт.