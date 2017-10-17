Новый регламент ГИБДД разрешает устраивать засады на дорогах в особых случаях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новый административный регламент ГИБДД, предусматривающий правила поведения сотрудников Госавтоинспекции при остановке автомобилей вне стационарных постов, вступает в силу с 20 октября. Одним из нововведений станет то, что теперь сотрудники полиции смогут останавливать машины, находясь в засаде, но, согласно документу, сделать это смогут только в особых случаях.

"В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В свою очередь эксперт в области автомобильного движения Игорь Моржаретто сообщил ТАСС, что такие засады используются во всех странах мира. "В принципе, засады [полицейские] используют везде, но должна быть цивилизованная засада, а не когда сотрудник ГИБДД пулей вылетает из кустов с жезлом с требованием остановиться. Все должно быть в меру и должно иметь свое логичное объяснение. То есть, если автомобиль стоит в кустах, то это для чего-то делается, а не просто так", - сказал он.

В остальных случаях патрульный автомобиль должен быть хорошо виден для участников дорожного движения.

Кроме того, из новых сводов правил исчез пункт о том, что участники дорожного движения имеют право в случае конфликтных ситуаций снимать сотрудников Госавтоинспекции на камеру. Как пояснил Моржаретто, это не означает, что наступил запрет на съемку.

"Запрета на видеосъемку в регламенте нет. Да, раньше был пункт, который разрешал снимать, но сейчас он ушел. Дело в том, что регламент разработан только для сотрудников ГИБДД. Что касается граждан, то в других документах, таких как Гражданский кодекс и закон "О полиции" прописано, что гражданин может снимать свое общение с полицией", - сказал Моржаретто.

Автоинспекторы смогут останавливать автомобили везде

Согласно новому регламенту, определять местоположение патрульного автомобиля будет руководитель подразделения ДПС. "Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС", - говорится в документе. Вместе с тем там отмечено, что сигналы для остановки сотрудником ГИБДД должны даваться четко и быть понятны для всех участников дорожного движения.

В документе прописано, что сотрудники Госавтоинспекции должны себя вести крайне вежливо с нарушителями правил дорожного движения и так же вежливо объяснять им суть остановки. "Разъяснение участнику дорожного движения сути совершенного им нарушения должны даваться без нравоучений, убедительно и ясно со ссылкой на соответствующие требования правил дорожного движения и других нормативных правовых актов", - отмечено в регламенте.

Водители в свою очередь должны предъявлять документы без обложки и удерживающих устройств, таких как цепочка, за которую некоторые водители цепляют права, чтобы их не забрал инспектор для проверки в патрульную машину. Если сотрудник ГИБДД попросит водителя выйти из машины, то согласно новым правилам он обязан будет это сделать.

Помоги инвалиду перейти дорогу

Также с 20 октября сотрудники ГИБДД обязаны помогать водителям в организации транспортировки сломавшегося автомобиля, а детям и инвалидам - переходить дорогу и улицы. "С учетом конкретной ситуации и конкретных обращений сотрудник содействует участникам дорожного движения: в организации транспортировки поврежденных транспортных средств, охране имущества лиц, пострадавших в результате преступных и иных противоправных посягательств и доставленных в медицинские организации, а также в переходе инвалидами и детьми улиц и дорог", - говорится в документе.

Новый регламент дарит живое общение

По мнению президента экспертного центра "Движение без опасности" Натальи Агре, новый административный регламент поможет общению автоинспекторов и водителей. Как она сообщила ТАСС, многие водители недовольны, что вместо сотрудников ГИБДД во многих местах установлены камеры фото- и видеофиксации.

"Если посмотреть на цифры и говорить о системах фотовидеофиксации, то да, в этом месте снижается количество ДТП на 30%. Однако во многих исследованиях, в том числе которые проводятся совместно с ВЦИОМ, мы видим как люди относятся к системам фотофиксации и какие им приходят повышенные штрафы", - сказала она, отметив, что человек в форме на дороге воспринимается участниками дорожного движения намного лучше, чем камеры.

Агре добавила, что между водителями и автоинспекторами должно быть живое общение. "Сейчас отношение к сотрудникам [ГИБДД] стало намного лучше, потому что они объективно лучше защищают нас на дорогах. На самом деле, здесь важно не только то, что инспекторы выписывают штраф, но и то, что они смогут дать совет и обратить внимание на какое-то нарушение, дав разъяснение на эту тему. Важны советы и на это делается серьезная установка", - подчеркнула эксперт.

МВД ранее по поводу нового регламента поясняло, что остановка автомобилей вне стационарных постов позволит повысить профилактическое воздействие на участников дорожного движения. Места для размещения нарядов ДПС будут определяться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.