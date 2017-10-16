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Видеозаписи с экзаменов в подразделениях ГИБДД теперь будут храниться не менее месяца

Общество
16 октября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Нововведение позволит избежать конфликтных ситуаций с кандидатами в водители, отметил замначальника управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Все видеофайлы, которые были записаны в подразделениях ГИБДД во время сдачи экзаменов, согласно новому регламенту, должны храниться не менее месяца. Как сообщил журналистам замначальника управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров, такое нововведение необходимо, чтобы избежать конфликтных ситуаций с кандидатами в водители.

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"Нормы, которые сейчас закреплены в регламенте, направлены на максимальную открытость и усиление контроля за процессом приема экзамена. Сейчас у нас четко закреплено, что результаты экзамена, видеофайлы с приема экзаменов, хранятся в наших подразделениях не менее месяца", - сказал он, добавив, что это необходимо для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций с будущими водителями.

"В случае наличия информации о возможных злоупотреблениях или жалобах со стороны кандидатов в водители мы имеем возможность просмотреть данные записи и дать заключение, действительно ли кандидат в водители правильно все выполнял или же наоборот он считает, что делал все правильно, но те нарушения, которые зафиксировал инспектор, имеют место быть", - сказал он.

ГИБДД с 14 октября изменила правила проведения экзаменов на право управления автомобилем и правила оформления регистрации машин и прицепов к ним.

Получение прав

ГИБДД расширила перечень документов, которые заявитель может предоставить в подразделения по собственной инициативе. По словам Мишурова, теперь можно предоставлять и заграничный паспорт. "При предъявлении заявителем заграничного паспорта в водительском удостоверении будут приводиться дублирующие записи на латинском языке", - отметил он.

Кроме того, теперь при утере прав дубликат можно получить на десятилетний срок, предъявив медицинскую справку. Ранее дубликат выдавался на оставшийся срок действия утраченных прав.

Сдача экзаменов

Новый административный регламент также предусматривает некоторые изменения при сдаче экзаменов на права. Например, если у кандидатов в водители при движении задним ходом не получилось включить заднюю передачу, то второй попытки не будет, а экзамен будет считаться проваленным. Ранее количество подобных попыток регламентировано не было.

Если автомобиль заглох, то это теперь не считается ошибкой. Кроме того, при сдаче экзамена запрещено наезжать на линии обозначенных границ упражнения. Если наезд совершен, то экзамен считается проваленным.

Приостановка получения прав

Согласно новому административному регламенту, расширяются правила, по которым может приостанавливаться услуга по выдаче водительских удостоверений. В частности, как отметили в ГИБДД, теперь невозможно получить права, если человек не предоставил весь перечень документов.
Услуга приостанавливается и в случае, когда человек по каким-то причинам не пришел за результатами экзаменов в подразделение ГИБДД.

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