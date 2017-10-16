ГИБДД выдала в 2017 году в два раза больше международных прав, чем в 2016 году

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция РФ отмечает в этом году двукратный рост выдачи водительских удостоверений международного образца. Как сообщил журналистам замначальника управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров, в 2017 году выдано около 120 тыс. таких удостоверений.
"Если в прошлом году всего международных водительских удостоверений было выдано чуть более 59 тыс., то за девять месяцев этого года уже было выдано 118 тыс.", - сказал он.
По его словам, проблем с выдачей международных удостоверений в подразделениях ГИБДД нет. "Все подразделения имеют бланки в достаточном количестве и работают в штатном режиме", - отметил Мишуров.
Ранее СМИ сообщали, что в подразделениях ГИБДД наблюдались проблемы с выдачей международных водительских удостоверений из-за нехватки бланков нового образца.