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Всемирный еврейский конгресс призвал власти Винницы снести памятник Петлюре

Общество
18 октября, 18:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, октября. /ТАСС

Генеральный директор организации назвал Симона Петлюру антисемитом, который несет ответственность за смерть 35-40 тыс. евреев

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Всемирный еврейский конгресс назвал постыдным и прискорбным факт установки памятника Симону Петлюре в Виннице и призвал местные власти снести его. Соответствующее заявление опубликовано на сайте конгресса.

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"Всемирный еврейский конгресс огорчен постыдным и прискорбным решением муниципалитета Винницы чествовать антисемитского националистического лидера Симона Петлюру как "защитника Украины", а также мнением главы Винницкого областного совета Валерия Коровия о том, что он "честный человек", - заявил генеральный директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Зингер.

"Он был жестоким варваром и, бесспорно, несет ответственность за погромы, в результате которых были убиты 35 - 40 тыс. евреев", - подчеркнул он.

"Невозможно представить, что человек, которого сегодня мы, не колеблясь, называем террористом, должен быть удостоен чести в том самом городе, в котором он и его режим пытались уничтожить коренное и сильное еврейское население", - отметил Зингер. По его убеждению, возведение памятника Петлюре "в одном из исторических центров еврейской жизни на Украине направляет неверное послание украинскому народу и будущим поколениям, подрывает процесс демократии и толерантности". В этой связи Всемирный еврейский конгресс призывает местные власти Винницы снести памятник Петлюре, говорится в заявлении.

Первый на Украине памятник в полный рост одному из лидеров украинского националистического движения начала ХХ века Симону Петлюре открыли в Виннице 14 октября. До этого в стране в память о нем было установлено несколько бюстов и мемориальных досок.

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