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В Госдуме предложили запретить приглашать на телешоу детей, ставших жертвами педофилов

Общество
19 октября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По мнению депутата Сергея Боярского, участие в таких программах может повлечь за собой негативные последствия для пострадавших детей

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия") предлагает наделить органы опеки и попечительства правом запрещать личное участие в телепрограммах ребенка, пострадавшего в результате сексуального насилия.

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По мнению парламентария, необходимо создавать "дополнительные механизмы воспрепятствования распространению информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий". "Предлагаю рассмотреть вопрос о наделении органов опеки и попечительства правом согласовывать или запрещать личное участие несовершеннолетнего в программах средств массовой информации при освещении тем, связанных с событиями, которые привели к возбуждению уголовных дел по статьям, связанным с сексуальным насилием, в рамках которого несовершеннолетний гражданин является потерпевшим, обвиняемым или подозреваемым", - сказал Боярский в четверг ТАСС по итогам заседания в Госдуме рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

Боярский отметил, что последствия освещения этих событий в СМИ для ребенка могут быть негативными. "Необходимо защитить детей от распространения в СМИ деликатных подробностей таких преступлений. Нам уже известны случаи, когда дети становятся прямыми участниками рейтинговых телевизионных эфиров, на которых смакуют все подробности преступлений сексуального характера", - напомнил депутат.

В таких программах принимают участие одноклассники пострадавшего ребенка, учителя, соседи, что, по мнению политика, является совершенно недопустимым. "К сожалению, причиной появления на экранах самих несовершеннолетних часто является коммерческий подкуп их законных представителей. Нам надо понимать, что все это останется с ребенком на всю жизнь", - добавил Боярский.

Единоросс сообщил, что его предложение было поддержано рабочей группой и в дальнейшем потребует внесения соответствующих изменений в законодательство.

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Персоны
Боярский, Сергей Михайлович
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