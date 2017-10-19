Ульяновские власти окажут помощь семье погибшего в Сирии летчика

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УЛЬЯНОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области направят 120 тыс. рублей семье члена экипажа разбившегося в Сирии бомбардировщика Су-24М Юрия Медведкова. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.
Экипаж российского Су-24М погиб 10 октября в результате крушения самолета на сирийской авиабазе "Хмеймим". Отправлявшийся на боевое задание бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Самолетом управляли два офицера Воздушно-космических сил России - Медведков и Юрий Копылов. Оба служили в городе Черняховске Калининградской области.
"Принято решение направить семье Юрия Медведкова 120 тыс. рублей, которые выделят из областного бюджета. В ближайшее время его родные получат средства, также рассматривается вопрос об оказании дальнейшей помощи", - отметили в пресс-службе.
Областные власти также взяли на себя все расходы, связанные с похоронами Медведкова. Летчик похоронен в селе Русский Мелекесс Ульяновской области, где живут его близкие. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что лицею № 16 в городе Димитровграде, в котором учился Медведков, будет присвоено его имя. В образовательном учреждении также намерены создать музей в память о погибшем летчике.
Ранее власти Калининградской области выделили семьям летчиков по 350 тыс. рублей.