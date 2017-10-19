Особый статус позволит музею-усадьбе "Архангельское" не платить налог на землю

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Музей-усадьба "Архангельское", которая, согласно указу президента от 19 октября 2017 года относится к особо ценным объектам культурного наследия, освобождается от налога на землю. Об этом в четверг заявил ТАСС ученый секретарь музея Владимир Фомин.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении государственного музея-усадьбы "Архангельское" к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

"Теперь мы не будем платить налог за землю, у нас также будет целый ряд других льгот", - сказал Фомин. Он также добавил, что данный указ повышает охранный статус усадьбы. И теперь никто, кроме президента, не может давать распоряжения относительно имущественного комплекса, музея и всех памятников, находящихся на его территории.

"Усадьба находится под защитой президента. Мы мечтали об этом давно. И заслуженно считали, что наш музей с его уникальными памятниками, архитектурой и коллекциями уже давно должен быть в перечне особо ценных объектов истории и культуры народов Российской Федерации", - рассказал сотрудник "Архангельского".

О музее-усадьбе "Архангельское"

Среди архитекторов, в разные годы строивших "Архангельское" - автор "Манежа" и Большого театра Осип Бове и автор проекта здания ГМИИ им. А. С. Пушкина Роман Клейн. Помимо дворца и регулярного парка, ансамбль, в частности, составляют храм Архангела Михаила XVII века, Театр Гонзага, малый дворец "Каприз", павильоны "Храм- памятник Екатерине II" и "Чайный домик".

В собрание "Архангельского" входят полотна Антониса Ван Дейка, Джованни Батисты Тьеполо, Франсуа Буше, коллекция декоративно-прикладного искусства, скульптура и редкие книги - 16 000 томов русских и западноевропейских изданий XVI - ХIХ веков.

В 2016 году комплексная реставрация музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье была оценена в 4,240 млрд рублей.