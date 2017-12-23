Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Изъятые у приемной матери в Хакасии семь детей вернутся в семью в ближайшее время

Общество
23 декабря, 16:21 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 23, декабря. /ТАСС

Детям и их приемным родителям будет оказано психолого-педагогическое сопровождение

Поделиться
Материал из 1 страницы

АБАКАН, 23 декабря. /ТАСС/. Семеро детей, которые были изъяты у приемной матери - жительницы села Боград в Хакасии Любови Лицегевич, в ближайшее время вернутся в семью. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

Смотрите также

Суд отменил решение об изъятии из приемной семьи в Хакасии семерых детей

СК начал доследственную проверку по факту изъятия семи приемных детей в Хакасии

Омбудсмен: оснований, чтобы отобрать у жительницы Хакасии семерых приемных детей, пока нет

Детский омбудсмен сомневается в правомерности лишения матери семи приемных детей в Хакасии

"В ближайшее время все семеро несовершеннолетних вернутся в семью Лицегевич. Воспитанникам и их приемным родителям будет оказано психолого-педагогическое сопровождение", - уточнили в пресс-службе.

Суд Боградского района Хакасии накануне отменил решение муниципальных властей об изъятии семерых приемных детей у Любови Лицегевич из села Боград. Ранее комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение изъять у Лицегевич детей, так как приемная мать якобы нарушает гендерное развитие пятилетнего мальчика, отрастив ему длинные волосы. Руководитель региона Виктор Зимин взял на личный контроль ситуацию с изъятием детей из семьи и дал поручение министерству образования и науки республики, детскому омбудсмену и органам опеки Боградского района тщательно разобраться в ситуации на месте.

21 декабря уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова высказала сомнение в правомерности действий органов опеки в отношении Лицегевич, назвав решение об изъятии всех приемных детей из семьи женщины "легкомысленным и быстрым". Законность решения об изъятии детей проверяют представители детского омбудсмена в РФ совместно с региональными коллегами. Проверки также организованы СУ СК РФ по Хакасии и республиканской прокуратурой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакасия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
2
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в матче чемпионата Испании
3
Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина
4
Биография телеведущей Ксении Собчак
5
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама