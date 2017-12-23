Изъятые у приемной матери в Хакасии семь детей вернутся в семью в ближайшее время

АБАКАН, 23 декабря. /ТАСС/. Семеро детей, которые были изъяты у приемной матери - жительницы села Боград в Хакасии Любови Лицегевич, в ближайшее время вернутся в семью. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

"В ближайшее время все семеро несовершеннолетних вернутся в семью Лицегевич. Воспитанникам и их приемным родителям будет оказано психолого-педагогическое сопровождение", - уточнили в пресс-службе.

Суд Боградского района Хакасии накануне отменил решение муниципальных властей об изъятии семерых приемных детей у Любови Лицегевич из села Боград. Ранее комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение изъять у Лицегевич детей, так как приемная мать якобы нарушает гендерное развитие пятилетнего мальчика, отрастив ему длинные волосы. Руководитель региона Виктор Зимин взял на личный контроль ситуацию с изъятием детей из семьи и дал поручение министерству образования и науки республики, детскому омбудсмену и органам опеки Боградского района тщательно разобраться в ситуации на месте.

21 декабря уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова высказала сомнение в правомерности действий органов опеки в отношении Лицегевич, назвав решение об изъятии всех приемных детей из семьи женщины "легкомысленным и быстрым". Законность решения об изъятии детей проверяют представители детского омбудсмена в РФ совместно с региональными коллегами. Проверки также организованы СУ СК РФ по Хакасии и республиканской прокуратурой.