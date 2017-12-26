Генконсульство РФ в Сиэтле окажет помощь родственникам Шаинского при обращении

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Генконсульство России в Сиэтле в случае обращения родственников скончавшегося на 93-м году жизни композитора Владимира Шаинского окажет им помощь в оформлении необходимых документов. Об этом сообщило во вторник посольство России в Вашингтоне.

"Как заверили нас коллеги в Генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора им будет оказано все возможное содействие в оформлении необходимых документов", - отмечается на странице дипмиссии в Facebook.

"C прискорбием узнали о кончине в Сан-Диего (штат Калифорния) выдающего советского и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского. На его жизнеутверждающих песнях выросло не одно поколение советских людей. Он навсегда запомнится нам своим оптимизмом и добротой, которые теперь останутся жить в его творчестве", - подчеркнули в посольстве.

Ранее генеральный консул РФ Халит Айсин сообщил ТАСС, что родственники Шаинского, скончавшегося в понедельник в возрасте 92 лет в Сан-Диего (штат Калифорния), не вступали в контакт с сотрудниками генерального консульства РФ в Сиэтле. При этом вдова композитора Светлана Шаинская указала, что он будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений. По ее словам, сам композитор никакого завещания о месте захоронения не оставил, а ей одной сложно самостоятельно организовать похороны в России.