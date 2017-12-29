ВС РФ рассмотрит иск Telegram об отмене приказа ФСБ о декодировании сообщений

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России 20 марта 2018 года рассмотрит иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

"Верховный суд РФ назначил рассмотрение иска компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей на 20 марта 2018 года", - сказал он.

Telegram Messenger LLP просила Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре мировой суд признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.