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ВС РФ рассмотрит иск Telegram об отмене приказа ФСБ о декодировании сообщений

Общество
29 декабря, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Защита компании сообщила, что слушания пройдут 20 марта 2018 года

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России 20 марта 2018 года рассмотрит иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

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"Верховный суд РФ назначил рассмотрение иска компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей на 20 марта 2018 года", - сказал он.

Telegram Messenger LLP просила Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре мировой суд признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.

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