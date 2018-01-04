РСТ: туры в Египет через Каир не будут массовыми из-за высокой цены

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. После подписания президентом РФ указа о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, туроператоры могут формировать туры в Египет. Но эти поездки не будут массовыми, считает вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Операторы могут формировать турпродукт в Египет. Этот турпродукт не будет массовым, потому что основные направления - это Шарм-эш-Шейх и Хургада. И он не будет бюджетным, а все-таки Египет - это массовое бюджетное направление. Да, кто-то поедет до Каира, а потом, возможно, и транзитом на направления Хургады или Шарм-эш-Шейха, но по цене это будет сравнимо со Средиземноморьем", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Барзыкина, важнее, что отработанные механизмы обеспечения безопасности и снижения рисков быстрее дадут возможность наладить авиасообщение на Хургаду и Шарм-эш-Шейх. И рынок, и потребители пребывают в ожидании возобновления авиасообщения, потому что Египет - это востребованное направление.

При этом, начиная с 1 февраля, как только откроется регулярное авиасообщение, также на базе регулярных рейсов могут быть сформированы туры и для тех, кто желает поехать в Каир непосредственно или через Каир на отдых в традиционные направления Египта, добавил эксперт.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, когда 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.