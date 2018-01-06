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Глава египетской коптской церкви проводит рождественскую службу в новом соборе

Общество
6 января, 21:37 UTC+3 КАИР КАИР 6, января. /ТАСС

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что новый собор - послание любви и мира не только египтянам, но и всему миру

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КАИР, 6 января. /ТАСС/. Патриарх коптской православной церкви Тавадрос II проводит 6 января вечером тожественную рождественскую службу в новом кафедральном соборе Рождества Христова, который находится в строящейся административной столице Египта в нескольких десятках километрах от Каира. Прямую трансляцию праздничного богослужения ведет Национальное египетское телевидение.

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"Новый собор является посланием любви и мира не только египтянам, но и египтян - всему миру", - отметил в приветственной речи присутствовавший на службе президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Поздравив всех православных христиан с праздником Рождества, он добавил, что "братские связи внутри египетского народа намного мощнее любых внутренних и внешних сил, которые стремятся прервать поступательное движение египтян в будущее".

Рождественская служба 2018 года впервые за последние несколько десятилетий по соображениям безопасности проводится не в действующем кафедральном соборе Святого Марка в районе Аббасия в центре Каира, а в еще недостроенном соборе Рождества Христова. Он должен стать крупнейшим христианским храмом на Ближнем Востоке и в Африке. По завершении строительства собора в нем смогут одновременно находиться до 9 тыс. верующих, сейчас же служба проходит в так называемом нижнем храме, который может вместить около 3 тыс. прихожан.

По тем же причинам коптская церковь на 2 часа перенесла время начала праздничного богослужения: рождественская молитва началась в 19:00 по местному времени (20:00 мск), на два часа раньше, чем в предыдущие десятилетия, и завершится к 23:00 (00:00 мск) 6 января. Как пояснили в коптской патриархии, такое решение принято "по согласованию с государственными службами безопасности". Перенос времени праздничного богослужения связан с "необходимостью обеспечить полную безопасность места проведения службы, исключения любых противоправных действий и беспрепятственного возвращения присутствовавших в храме в Каир".

Теракты против коптов

В декабре 2016 года на территории кафедрального комплекса в Аббасии в церкви Святого Петра был совершен теракт, в результате которого погибли 27 человек. 9 апреля 2017 года в египетских городах Танта и Александрия при взрывах в христианских храмах погибли более 45 человек. 29 декабря в каирском пригороде Хелуан террорист попытался прорваться через внешний кордон коптской церкви Мар-Мина, открыв до этого шквальный огонь по находящимся поблизости магазинам. В результате погибли десять человек, еще пятеро получили ранения.

С 10 апреля, после терактов в Танте и Александрии, по решению президента Египта в стране было введено чрезвычайное положение. В начале года оно было продлено еще на 3 месяца. В последние несколько дней перед праздником Рождества по приказу министра внутренних дел Магди Абдель Гаффара все церкви и соборы коптской православной церкви взяты под круглосуточную охрану полиции. Это распоряжение распространяется на все провинции страны.

В Египте проживает самая многочисленная на Ближнем Востоке христианская община. Среди населения АРЕ, численность которого в настоящее время приближается к 100 млн человек, чуть более 10% составляют последователи христианской коптской церкви. Она по преданию была основана еще апостолом Марком в Александрии и относится к христианской православной церкви, которая отмечает Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января.

Праздник Рождества по решению египетского правительства в 2018 году объявлен общенациональным выходным днем.

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