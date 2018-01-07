В США подан иск в суд на Вайнштейна и экс-зампрокурора за давление на жертву изнасилования

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Бывший адвокат актрисы Пас де ла Уэрта подал иск против продюсера Харви Вайнштейна и экс-заместителя прокурора округа Бронкс Майкла Рубина, обвинив их в сговоре с целью вынудить его экс-клиентку отказаться от идеи привлечь продюсера к ответственности за изнасилование. Адвокат Аарон Филлер направил исковую жалобу в минувшую пятницу в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).

Согласно сведениям агентства, Филлер из адвокатской фирмы Tensor Law утверждает, что Рубин обманул актрису, представившись ей в качестве юриста, специализирующегося на защите прав жертв сексуального насилия. На самом деле бывший заместитель прокурора действовал в интересах Вайнштейна, прибегая к "угрозам и вымогательству, полностью вразрез с легитимными рамками правовой системы" США, цитирует агентство фрагмент исковой жалобы. Ее автор обвиняет Рубина в попытке заполучить результаты психиатрического обследования де ла Уэрта, чтобы заставить актрису отозвать из полиции обвинения.

AP связалось с Рубиным, который отверг обвинения в своей адрес и увязал их с желанием истца отомстить за потерю выгодной клиентки. Де ла Уэрта действительно наняла другого адвоката, но обвинений против Вайнштейна не отозвала. "Я никогда в своей жизни не встречался с Харви Вайнштейном, - утверждал Рубин. - Я никогда не предпринимал ничего, чтобы сорвать расследование".

Пас де ла Уэрта утверждает, что в 2010 году Вайнштейн дважды насиловал ее. Руководитель отдела расследований нью-йоркской полиции Роберт Бойс заявил, что вся собранная по этому делу информация направляется прокурору округа Манхэттен, следующим шагом может стать получение ордера на арест продюсера, который лег на лечение в клинику штата Аризона.

С обвинениями в адрес известного американского продюсера с начала октября выступили уже около 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Громкий скандал вынудил Вайнштейна уйти в отставку из совета директоров его продюсерской компании Weinstein Company. Он был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", а также из Гильдии продюсеров Америки.

После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, журналиста Марка Халперина, экс-президента США Джорджа Буша - старшего и многих других.