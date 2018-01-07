Патриарх Кирилл: общество, в котором доминирует зло, не сможет существовать

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Общество, в котором зло превалирует над добром, не имеет перспектив и обречено на гибель, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"В каком случае может и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла. Система, в которой превалирует зло, не может существовать. И вот, если зло будет нарастать, если зло вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви высказал тревогу в связи с тем, что понятия добра и зла из абсолютных стали относительными, что может привести к доминированию последнего.

"Никогда раньше человечество не ставило на одну доску добро и зло. Были попытки оправдывать зло. В сознании людей и добро, и зло были абсолютными истинами. А сегодня относительными. Когда может безудержно нарастать зло в человеческом обществе? Именно тогда, когда вот эта точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе", подчеркнул патриарх.

Он отметил, что общество переживает сегодня "особый период в истории", поэтому именно Церковь должна предупреждать о том, "мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения".

Технический прогресс

Предстоятель Русской православной церкви считает, что развитие цифровых технологий может серьезно повлиять на свободу действий каждого человека.

"Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие - безопасность. И речь идет не только о возможности злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию для того, чтобы оказать непоправимый ущерб стране, обществу или кому-то из людей, это все технологический уровень. А я бы сейчас поговорил о духовном уровне. Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви привел в качестве примера полный переход от наличных денег к электронным платежам.

"У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А, если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", - предостерегает патриарх.

Он сравнил эту ситуацию с получением гражданства или вида на жительство, когда человеку предлагают посмотреть видеосюжет о жизни, правах и законах новой для него страны.

"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит: да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет, то не получит. А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня Церковь говорит во весь голос", - добавил патриарх Кирилл.