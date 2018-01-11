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Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке листериоза в ЮАР

Общество
11 января, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Вспышка инфекционной болезни была зафиксирована в декабре 2017 года

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасности вспышки инфекционной болезни листериоз в ЮАР, сообщается на сайте службы 11 января.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

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Вспышка листериоза в ЮАР, зафиксированная в декабре 2017 года, унесла жизни по меньшей мере 61 человека. По последним данным, лабораторно подтверждено 727 случаев заболевания. Наибольшее количество случаев - 442 - зафиксировано в провинции Хаутень, где расположена скотобойня. Именно здесь и были обнаружены возбудители инфекции.

Листериоз - опасное инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии листерии. Они распространяются в почве, воде и растениях. Через корма бактериями заражаются домашняя птица и скот, а через овощи и продукцию животноводства - человек. Вакцины против заболевания не разработаны, лечение ведется антибиотиками.

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