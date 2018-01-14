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В Ватикане заявили о начале новой фазы отношений с Московским патриархатом

Общество
14 января, 18:15 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 14, января. /ТАСС

Священник Иакинф Дестивель назвал главным событием 2017 года временное перенесение из Италии мощей святителя Николая в Москву и Санкт-Петербург

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© AP Photo/David Goldman

ВАТИКАН, 14 января. /ТАСС/. Отношения между Московским патриархатом и Святым престолом вступили в новую фазу. Такое мнение в интервью агентству Vatican News высказал в воскресенье сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель.

Прошедший год, сказал отец Дестивель, "был насыщен важными событиями, последовавшими за встречей Папы Франциска и Патриарха [Московского и всея Руси] Кирилла на Кубе в 2016 году". Главным событием 2017 года, по его словам, стало временное перенесение из города Бари в Италии мощей святителя Николая в Москву и Санкт-Петербург. "Речь идет об историческом событии, - пояснил сотрудник Папского совета. - Русская церковь радуется, что она смогла почтить святителя, столь любимого на этой земле".

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Важным пространством для экуменизма является и культура, сказал отец Дестивель, упомянув о двух выставках из Ватикана в России. "У нас одна и та же вера во Христа и одно понимание церкви, хотя это и находит различные выражения в культурах", - отметил он. Культурные начинания между Россией и Ватиканом, по его словам, "позволяют лучше узнать друг друга и становятся шагами на общем пути к единству".

Священник сообщил, что 2018 год также обещает быть насыщенным в плане экуменических отношений. Так, 12 февраля в Вене состоится конференция, посвященная второй годовщине Гаванской встречи и обсуждению совместной помощи, которую католики и православные могут оказать христианам Востока.

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