Американская гимнастка Байлз обвинила врача сборной США в сексуальном насилии

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз, ставшая четырехкратной олимпийской чемпионкой в 2016 году, написала в понедельник на своей странице в Twitter, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны врача женской сборной США Ларри Нассара.

"Я больше не боюсь поведать свою историю. Я в числе тех, кто подвергся сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара", - сообщила она. Спортсменка отметила, что "по многим причинам не желала рассказывать об этом". Она подчеркнула, что в произошедшем никакой ее вины не было.

Коснувшись домогательств со стороны врача в отношении нее и десятков других спортсменок, Байлз добавила: "Нам следует выяснить, почему это могло продолжаться так долго и со столь многими из нас. Нам нужно гарантировать, что ничего подобного больше не произойдет".

В сексуальном насилии Нассара обвинили в общей сложности около 140 женщин. Сам он в ноябре 2017 года уже признался в суде в штате Мичиган в том, что домогался нескольких несовершеннолетних девушек. Как ожидается, приговор врачу вынесут в течение недели.

В 2017 году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.