СМИ: гимнастке заплатили $1,25 млн за молчание о домогательствах экс-врача сборной США

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Обладательница золотой медали летней Олимпиады-2012 Маккайла Марони подала в среду иск в Верховный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), обвинив сборную США по гимнастике в принуждении заключить тайное соглашение о $1,25 млн за сокрытие факта растления ее врачом женской команды Ларри Нассаром. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание обращает внимание на то, что ответчиками названы также Национальный олимпийский комитет (НОК) США, сборная страны по гимнастике и Университет штата Мичиган, в котором Нассар работал в течение десятилетий. Истец требует компенсации тяжелого морального ущерба, нанесенного ей в результате сексуальных домогательств врача, халатности и безразличия представителей американского спорта. Сумма компенсации не раскрывается.

Воспользовались травмой

22-летняя Марони утверждает, что ответчики воспользовались ее тяжелым моральным состоянием и нехваткой денег на лечение, чтобы принудить подписать соглашение и держать язык за зубами о деяниях врача.

"Она [гимнастка] перенесла многолетнюю психологическую травму из-за сексуальных домогательств со стороны Нассара и в декабре 2016 года нуждалась в средствах для оплаты лечения", - цитирует издание выдержки из исковой жалобы. Члена сборной США по гимнастике также "заставили дать согласие на оговорку в упомянутом выше соглашении о неразглашении, которая предусматривала наказание в размере более $100 тыс., если она или аффилированная с ней сторона расскажет о домогательствах или об этом соглашении".

Марони просит суд признать недействительным данное условие и освободить ее от его соблюдения, уточнила газета. Гимнастка выступила с разоблачениями в октябре, утверждая, что врач сборной начал домогаться ее, когда ей было 13 лет, и прекратил только после ухода из спорта в 2016 году. Аналогичные соглашения не навязывались другим спортсменкам, обвинившим Нассара, сообщил телекомпании CNN адвокат потерпевшей Сту Моллрич.

Помимо победы в командном первенстве на Играх 2012 года в Лондоне, Марони трижды побеждала на чемпионатах мира.

Дело Нассара

В начале ноября федеральный суд города Гранд Рапидс (штат Мичиган) приговорил 54-летнего бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера 37 тысяч порнографических материалов. В ноябре в ходе судебного процесса Нассар признался в том, что сексуально домогался семи несовершеннолетних девочек.

В период с 1996 по 2015 год он работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и длительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.