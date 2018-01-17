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Разрешение на вылет самолета из Канкуна получено, часть пассажиров бойкотируют рейс

Общество
17 января, 21:30 UTC+3 МОСКВА Мария Амирджанян, Александра Милоградова

Вылет самолета состоится в ближайшее время, сказал представитель авиакомпании "Россия"

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МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян, Александра Милоградова/. Авиакомпания "Россия" получила все необходимые разрешения на вылет рейса из Канкуна (Мексика) в Москву. Об этом ТАСС сообщил в среду вечером официальный представитель авиакомпании "Россия". Но часть пассажиров отказывается проходить на посадку без подтверждения готовности рейса от авиакомпании, что может привести к дополнительной задержке рейса.

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"Авиакомпания "Россия" получила все разрешения на вылет рейса FV5882 из мексиканского города Канкун во Внуково. Регистрация пассажиров закончена. Вылет самолета состоится в ближайшее время, - сообщил он.- Стоит отметить, что часть пассажиров затребовала у авиакомпании фактическое подтверждение готовности выполнить данный рейс, в противном случае они отказываются пройти в самолет и блокируют доступ к гейту (выходу на посадку - прим. ТАСС) других пассажиров. Подобные действия могут привести к дополнительной задержке вылета самолета".

Как сообщил ТАСС один из пассажиров задержанного рейса, некоторая часть пассажиров действительно отказывается заходить на борт. "Сейчас у нас проводят внутреннюю агитацию не заходить на борт", - сообщил он. По его словам, в аэропорту объявили, что вылет состоится не ранее 22:30 мск. По данным представителя компании, действия пассажиров уже привели к задержке вылета рейса минимум на 40 минут.

Ранее сообщалось, что чартерный рейс FV5882 Канкун - Москва авиакомпании "Россия", из-за задержки которого российские туристы не могут покинуть Мексику, вылетит не ранее 20:00 мск 17 января. Изначально рейс должен был вылететь в 18:10 мск 16 января.

Вылет был задержан по требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов: на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По этой причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Получить разрешение на вылет авиакомпания планировала после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 московского времени 17 января.

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