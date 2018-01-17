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Самолет авиакомпании "Россия" вылетел из аэропорта Канкуна

Общество
17 января, 22:53 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 17, января. /ТАСС

На борту лайнера находятся 504 человека

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МЕХИКО, 17 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", выполняющий рейс по маршруту Канкун - Москва, вылетел из аэропорта мексиканского города. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель аэропорта Эдуардо Риваденейра.

"Он взлетел в 14:18 (22:18 мск)", - сообщил Риваденейра. По его данным, на борту воздушного судна находятся 504 человека. Изначально самолет должен был отправиться в Москву в 18:10 мск 16 января.

В авиакомпании также подтвердили эту информацию. "Самолет с пассажирами вылетел в Москву", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия".

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