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Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленинградской области

Общество
18 января, 15:02 UTC+3 КИРОВСК область/ 18, января. /ТАСС

Монумент установлен в память о бойцах, воевавших в годы блокады на Невском пятачке

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КИРОВСК /Ленинградская область/, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в Ленинградской области.

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Подойдя к монументу, Путин положил к нему красные розы, перевязанные траурной черной лентой. Президент некоторое время постоял молча и поклонился памятнику.

Монумент установлен в память о бойцах, воевавших в годы блокады на Невском пятачке.

Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы, напротив поселка Невская Дубровка, захваченного и удерживавшегося советскими войсками Ленинградского фронта во время битвы за Ленинград.

В разные периоды войны его размеры варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину.

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История блокадного Ленинграда

Боевые действия в районе Невского пятачка велись с целью прорыва блокады.

Историки отмечают четыре такие операции, последняя из которых под кодовым названием "Искра" позволила прорвать блокаду.

Операция началась 12 января 1943 года. Бои были упорными и ожесточенными, операция успешно завершилась 18 января.

В боевых действиях на Невском пятачке были убиты около 50 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, немцы оценили свои потери в 10 тыс. человек.

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