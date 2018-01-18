Путин осмотрел экспозицию музея-панорамы "Прорыв" в Кировске

КИРОВСК (Ленинградская область), 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию музея-панорамы "Прорыв", где представлена картина драматических событий 13 января 1943 года - второго дня операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда.

Экспозиция музея располагается в двух залах. В первом посетители могут узнать об истории битвы за Ленинград и поисковой деятельности в регионе. Помещение оснащено не только современным мультимедийным оборудованием, но и классическими музейными материалами - в витринах размещены экспонаты, найденные поисковыми отрядами. Во втором зале на площади 500 кв. м представлена картина драматических событий 13 января 1943 года - второго дня операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда. Перед зрителями предстает береговая линия, изрытая траншеями и воронками, поле боя усеяно предметами военного снаряжения и фрагментами вооружения. Экспозиция включает в себя полномасштабные макеты советских танков БТ-5 и Т-26, немецкого самолета Junkers Ju-87, противотанковой пушки образца 1941 года.

Общий фон на стенах выполнен при помощи цифровой широкоформатной печати, а отдельные детали прорисованы художниками вручную. Осматривая панораму, посетитель перемещается по траншеям. Для эффектности и вовлечения в описанные события идет звуковое сопровождение. Отдельное внимание на выставке уделено участникам событий. В воссоздаваемой сцене боя задействовано более 30 фигур бойцов, и создатели панорамы стремились придать их лицам портретное сходство с их прототипами, используя фотографии. Система мультимедийного оборудования позволяет транслировать на стены видеоизображение.

Музей-панорама "Прорыв"

Музей-панорама "Прорыв" расположен в Кировском районе Ленинградской области у Ладожского моста на территории филиала музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Павильон был возведен по предложению Владимира Путина, которое тот озвучил 27 января 2014 года после осмотра бывшей на тот момент временной выставки "Прорыв", посвященной защитникам Ленинграда. На создание музейной экспозиции было выделено 220 млн рублей в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Ленинградской области", еще 236 млн рублей было направлено на строительство павильона. Возведение здания началось в 2015 году.