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Путин призвал не допустить повторение трагедии Великой Отечественной войны

Общество
18 января, 15:45 UTC+3 КИРОВСК область/ 18, января. /ТАСС

Глава государства отметил большую роль, которую в этом играет молодежь

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Автор трехмерной историко-художественной панорамы "Прорыв" Дмитрий Поштаренко, президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Автор трехмерной историко-художественной панорамы "Прорыв" Дмитрий Поштаренко, президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

© Михаил Метцель/ТАСС

КИРОВСК /Ленинградская область/, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность использовать любую возможность, чтобы не допустить повторения трагедии Великой Отечественной войны.

"Мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом [трагических событиях Великой Отечественной войны] напомнить, для того, чтобы мы и сами об этом никогда не забывали, чтобы весь мир об этом помнил и для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось", - заявил он на встрече с ветеранами и представителями молодежных общественных объединений.

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Глава государства отметил большую роль, которую в этом играет молодежь, в том числе молодые создатели фильма "Рубеж". Эту картину презентуют в четверг президенту. Путин заметил, что судить о таланте работы лучше фронтовикам. "На мой взгляд, молодые люди делают очень полезную, важную работу", - считает президент.

По его словам, на местах боев в Ленинградской области до сих пор находят останки солдат. Путин признался, что на него произвело особое впечатление, что эти люди лежат с оружием, направленным в сторону врага. "Они никуда назад не отступали, смерть их застала с оружием в руках в бою, когда они шли вперед, - подчеркнул глава государства. - Именно такое отношение к Родине - в характере нашего народа, именно это мы должны зафиксировать на долгие-долгие годы вперед для всех будущих поколений. Это и есть то, на чем всегда стояла Россия - на самопожертвовании, на любви к Отечеству, особенно в трудные, тяжелые годы испытаний".

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