МЧС готово обеспечить безопасность участников крещенских купаний

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков в четверг проверил готовность пожарно-спасательного гарнизона Москвы к обеспечению безопасности при проведении крещенских купаний.

Как передает корреспондент ТАСС, министр посетил специально оборудованную для этих целей площадку на озере в Серебряном Бору, где осмотрел специально подготовленные для москвичей раздевалки, пункты обогрева, а также подготовленные для купаний иордани.

Кроме того, Пучков по видео-конференц-связи заслушал доклады о готовности подразделений МЧС в различных административных округах столицы, осмотрел специальную технику и средства спасения на воде, которые могут быть использованы в случае нештатных ситуаций. "Сегодня мощная группировка сил и средств МЧС России численностью более 9,5 тыс. сотрудников и более 3 тыс. единиц техники прикрывает все традиционные места крещенских купаний. Все необходимые службы готовы к обеспечению безопасности. Каждому человеку будет оказываться необходимая помощь и поддержка, для этого подготовлена вся необходимая инфраструктура", - сказал он.

Глава МЧС отметил, что везде будут дежурить спасатели, медики, сотрудники полиции. Он обратился к гражданам с просьбой проявлять аккуратность в ходе купаний. "Тому, кто не готов совершить этот ритуал, лучше не рисковать лишний раз своим здоровьем", - отметил министр. Ему продемонстрировали также небольшое учение, в ходе которого сотрудники управления по обеспечению безопасности людей на водных объектах показали, как будут действовать при спасении людей в случае возникновения нештатных ситуаций.

Отвечая на вопрос ТАСС, примет ли сам министр участие в купаниях, он ответил: "Обязательно, для меня это традиция. Я стараюсь окунуться вне зависимости от того, в каком регионе нахожусь в это время".