Депутат Гутенев просит Чайку дополнительно разобраться в деле гематолога Мисюриной

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев просит Генпрокурора РФ Юрия Чайку дополнительно проанализировать приговор врачу-гематологу, руководителю гематологической службы ГКБ № 52 Елене Мисуриной, которую суд признал виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

"Прошу вас дополнительно проанализировать приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы в отношении Е. Н. Мисюриной, а также рассмотреть возможность обращения в суды апелляционной или кассационной инстанций в целях пересмотра судебного решения в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РФ", - говорится в письме Гутенева к Чайке, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее Черемушкинский районный суд признал Мисюрину виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть" и приговорил к двум годам колонии. Было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог частной клиники на Профсоюзной улице, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых последний через несколько дней скончался. 29 января защита Мисюриной подала апелляционную жалобу.

По словам депутата, этот приговор "вызвал крайне неоднозначную и негативную реакцию медицинских работников, которые говорят о безосновательности и суровости наказания". "По мнению экспертного сообщества, это может привести к массовому отказу медработников от оказания медицинских услуг тяжелобольным пациентам по формальным основаниям", - отметил он.

Гутенев, который также является первым вице-президентом Союза машиностроителей России, сообщил, что эта общественная организация длительное время осуществляет сотрудничество с ГКБ № 52 г. Москвы в рамках проведения совместных акций по программе безвозмездного массового добровольного донорства крови.

Как сообщил ранее заммэра Москвы Леонид Печатников, Елену Мисюрину будут защищать лучшие адвокаты России в суде второй инстанции (в Мосгорсуде - прим. ТАСС). Он не исключил, что "произошла судебная ошибка". По словам заммэра, "адвокаты взялись защищать врача на безвозмездной основе".