В РПЦ считают сомнительной идею приравнять в РФ сожительство к браку

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает сомнительным законопроект о приравнивании совместного проживания в течение пяти лет к официальному браку. Об этом он сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

"Я не думаю, что такой законопроект подстегнул бы [современные пары] к этому [сразу заключать брак], потому что законопроект этот прежде всего сомнителен c той точки зрения, что брак - это все-таки добровольный союз между мужчиной и женщиной, которые решили именно так оформить свои отношения. <...> Не бывает так, что сожительство, не задуманное как брак, автоматически перерастает в брак", - сказал Иларион.

По его мнению, сейчас многие люди живут не по законам церкви, а потому "воспринимают сожительство как некую случайную и временную форму". Однако навязывать другие нормы митрополит не считает правильным: "И здесь нельзя людям просто так путем законодательства навязать такого рода нормы".

Митрополит также подчеркнул, что "церковь с уважением относится и к тому браку, который не получил церковного благословения, но который был зарегистрирован в государственных органах".

Законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения", которым незарегистрированные отношения мужчины и женщины по сути приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями, был внесен в Госдуму в январе.