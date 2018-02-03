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Более 26 тыс. жителей Ленобласти приняли участие в акции "Россия в моем сердце!"

Общество
3 февраля, 18:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, февраля. /ТАСС

В городе Сланцы около 300 волонтеров с красными шарами выстроились в 25-метровую пятиконечную звезду

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Более 26 тыс. жителей Ленинградской области приняли участие в мероприятиях, проходящих в субботу в разных городах региона в рамках патриотической акции "Россия в моем сердце!". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

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© Антон Новодережкин/ТАСС

В центре Москвы завершился митинг-концерт "Россия в моем сердце"

"В патриотических массовых мероприятиях на территории региона приняли участие более 26 тыс. человек. Одной из ярких акций стала 25-метровая пятиконечная звезда в городе Сланцы, в которую выстроились около 300 волонтеров с красными шарами, среди них был и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко", - сказали в пресс-службе.

По задумке организаторов, красный символ Победы призван продемонстрировать единство народа и напомнить о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Волонтерская акция была посвящена 75-летию Сталинградской битвы и 74-й годовщине освобождения Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Этим событиям были посвящены исторические квесты в Лодейном Поле и Кировске, военно-исторический фестиваль во Всеволожске.

Жители Киришей на митинге-концерте собрали средства для детей с ограниченными возможностями.

Митинги-концерты в поддержку российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, состоялись в Кировске, Сосновом Бору, Тосно, Приозерске, Выборге, Волосово, Волхове и Бокситогорске.

Инициатором акции "Россия в моем сердце!", которая проходит во многих городах России, выступает Общественная палата Российской Федерации. Главная задача митингов-концертов - продемонстрировать единство народа и почтить память героев, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

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