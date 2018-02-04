Синоптики обещают снижение интенсивности снегопада в Москве в ночь на понедельник

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Интенсивность снегопада в Москве снизится в ночь на понедельник, однако усиление ветра до 15 м/с все еще сохранится в первый день новой рабочей недели. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весь букет неблагоприятных явлений, которые только возможны, присутствует: выпадение осадков, ветер, гололед, гололедица, метель, заносы на дорогах. Когда же закончится эта погода, которая больше подходит под дефиницию "непогоды"? Уже сегодня ночью интенсивность осадков уменьшится, поскольку южный циклон, который стал причиной всех этих неблагоприятных событий, сейчас уходит на север, влияние его будет все меньше. Осадки в виде снега, конечно, еще будут ночью, но уже не такие интенсивные", - сказал глава Гидрометцентра.

По его словам, в понедельник после полудня снег еще будет идти, но совсем небольшой.

"Хотя усиление ветра до 15 м/с еще присутствовать будет, но такие явления не опасны. Это неблагоприятные явления, но это не тот комплекс, который препятствует экономической деятельности и нормальной жизни москвичей", - заверил Вильфанд.

Сейчас в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности, обозначающий, что в регионе ожидаются опасные гидрометеорологические явления, которые нарушают жизнедеятельность отраслей экономики, крупных хозяйствующих субъектов и являются опасными для населения.

Штормовое предупреждение, сигнализирующее об этом, было выпущено 2 февраля и распространяется на 4 и 5 февраля.

Похолодание продолжится

"Мы отвыкли уже от того, что зима не теплая, все время говорим, что зима "сиротская", теплая. А тут уже наступает период холодной, морозной погоды", - отметил Вильфанд.

Вместе с холодами с понедельника по четверг в городе ожидается и заметный рост давления.

Согласно прогнозу, уже в ночь на понедельник температура воздуха в столице опустится до минус 10-15 градусов. Днем она также задержится на этих отметках.

"Поскольку циклон перемещается на север, по его восточной периферии будет хороший заток арктического воздуха", - объяснил причину похолодания глава Гидрометцентра.

Во вторник похолодание продолжится. Ожидается, что температура будет ниже нормы на 3-4 градуса: ночью минус 15-17 градусов (по области до минус 19-20 градусов), днем минус 10-13. И во вторник, и в среду синоптики не ожидают существенных осадков.

"Словосочетание "местами небольшой снег" можно перевести как "преимущественно без осадков", - сказал Вильфанд.

Разница между дневной и ночной температурами увеличится в четверг. Ночью в эти дни ожидается минус 15-17 градусов, днем минус 7-9 градусов. В пятницу давление начнет падать, снова пойдет снег, "но пушистый, легкий, приятный". Температура воздуха в столице повысится: ночью около минус 10 градусов, днем минус 3-5 градусов.