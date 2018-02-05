Прокуратура проверит жалобу замдиректора таганрогского техникума на увольнение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области начала проверку по обращению заслуженного учителя России, преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко, который, по официальной версии, был уволен из-за дисциплинарных взысканий.

Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Данный гражданин обратился в прокуратуру с жалобой на незаконные действия руководителя техникума. По данному обращению прокуратура проводит проверку", - пояснила собеседница агентства.

Ранее местные СМИ сообщали, что заслуженный учитель РФ, замдиректора Таганрогского металлургического техникума Виктор Макаренко был уволен после того, как инициативная группа техникума с ним во главе написала обращение в правительство РФ, где была жалоба на низкую заработную плату.

Как пояснили ТАСС ранее в пресс-службе Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, преподавателя уволили из-за дисциплинарных взысканий, это решение никак не связано с его жалобой в правительство.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой взять под личный контроль проверку обстоятельств увольнения преподавателя.

"Заслуженный учитель, почетный работник среднего профессионального образования России, лауреат премии губернатора Ростовской области Виктора Макаренко за 40 лет работы в техникуме не имел ни одного выговора, а в январе 2018 года получил сразу два, что и стало поводом к увольнению", - говорится в обращении, опубликованном на сайте СПЧ.

"Прошу взять под личный контроль ситуацию с увольнение Макаренко и дать поручение провести объективную проверку по данному факту. О результатах проверки прошу проинформировать Совет", - говорится в письме главы СПЧ.