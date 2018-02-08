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Конгрессмен Нэнси Пелоси побила рекорд нижней палаты восьмичасовым выступлением

Общество
8 февраля, 3:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, февраля. /ТАСС

Представитель демократов в своей речи отстаивала права нелегальных иммигрантов

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Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

© AP Photo/Steven Senne

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступала в среду перед своими коллегами беспрерывно в течение более чем восьми часов, отстаивая права нелегальных иммигрантов. Точнее тех, кто будучи несовершеннолетними въехал в страну вместе с родителями, вырос, учился и работает в США, но до сих пор не имеет даже вида на жительство.

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Как отметила 77-летняя Пелоси, заняв трибуну примерно в 10 часов утра, ее "возмущает отказ республиканцев законодательно решить проблему с этими иммигрантами, не допустить их депортации и позволить им получить гражданство". "Я не отступлюсь", - предупредила она. Пелоси рассказывала о том, как тяжело живется этим иммигрантам, которых называют Dreamers ("Мечтатели"), поскольку они мечтают стать полноправными гражданами страны, зачитывала их письма, поступающие в Конгресс, с просьбами защитить от высылки, приводила цитаты из Библии, в том числе напомнила о притче о добром самаритянине.

Ближе к 17:00 один из однопартийцев передал Пелоси записку, в которой указал, что она побила рекорд нижней палаты по продолжительности беспрерывного выступления - 5 часов 15 минут, который был установлен в 1909 году конгрессменом Джеймсом Кларком, недовольным реформой торговых тарифов. В 18:10 Пелоси под аплодисменты демократов завершила свою речь, в очередной раз призвав "провести голосование" по "мечтателям".

Президент-республиканец Дональд Трамп в сентябре прошлого года объявил о решении отменить к 5 марта 2018 года запущенную при его предшественнике-демократе Бараке Обаме в 2012 году программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), защищавшую от депортации иммигрантов, попавших в США детьми и проживающих в стране с июня 2007 года. Каждые два года она обеспечивала им отсрочку от депортации. В настоящее время под действие программы подпадают около 1,8 млн человек, и им всем грозит высылка. Демократы пообещали не допустить этого, тормозят прохождение через Конгресс разных законопроектов, в том числе не позволяют принять бюджет страны на 2018 финансовый год, который начался уже четыре месяца назад.

В итоге Трамп предложил компромисс - он готов включить в предлагаемую им иммиграционную реформу вопрос о предоставлении в течение 10-12 лет гражданства "мечтателям" при соблюдении ряда условий, если демократы согласятся остановить "цепную миграцию" (переезд в США членов семьи мигранта), отменить визовую лотерею и выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Против всех этих трех пунктов у демократов есть возражения.

Республиканцев выступление Пелоси явно не впечатлило: они так и не дали обещания провести в ближайшее время голосование по "мечтателям".

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Миграционная политика Трампа
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Обама, Барак Трамп, Дональд
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