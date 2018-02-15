Количество выпавшего в Москве снега к концу зимы достигнет двух метров

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Объем выпавшего снега в Москве по итогам зимнего сезона достигнет двух метров. Такие данные в интервью "Российской газете" представил вице-мэр Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

"По прогнозам, снег еще будет идти. И такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта. Выпало уже около 180 см снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум", - сообщил он.

Как ранее информировал ТАСС, по данным синоптиков, 3-4 февраля в Московском регионе выпал один из рекордных за 100 лет метеонаблюдений снегопад. В течение двух дней 3-4 февраля в столичном регионе выпало 53 мм осадков при февральской норме в 36 мм. Высота сугробов местами составила 55 см. Это лишь немного меньше рекорда 2013 года - 56 см.

Снег продолжил идти и в последующие дни, хотя уже и не так интенсивно.

По словам вице-мэра, к расчистке улиц столицы в феврале были подключены дополнительные силы городских инженерных компаний, таких как "Мосводоканал", "Мосводосток", "Гормост", "МОЭК" и других. "Благодаря общим усилиям город едет, общественный транспорт идет", - заключил Бирюков.