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Трамп переговорил с властями города во Флориде, где произошла стрельба в школе

Общество
18 февраля, 2:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, февраля. /ТАСС

Президент США выразил свои соболезнования и предложил поддержку ученикам, их семьям, а также всем жителям Паркленда

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с представителями властей города Паркленд (штат Флорида), где в среду произошла стрельба в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас", а также с директором этого учебного заведения. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

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В нем отмечается, что у главы государства состоялся разговор с мэром Паркленда Кристин Ханшофски, с администратором округа Броуард Майклом Удином, а также директором школы, в которой произошла трагедия, Таем Томпсоном. Трамп "выразил им соболезнования и предложил поддержку ученикам, их семьям, а также всем жителям Паркленда". "Президент высоко оценил работу представителей властей штата и чиновников на местах после трагедии, а также местных правоохранительных органов и людей, оказывавших первую помощь [пострадавшим], которые спасли множество жизней", - говорится в документе.

Жертвами стрельбы, открытой 19-летним Николасом Крузом 14 февраля в школе во Флориде, стали 17 человек. Нападавший ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, ему были зачитаны обвинения.

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