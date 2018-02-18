Трамп переговорил с властями города во Флориде, где произошла стрельба в школе

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с представителями властей города Паркленд (штат Флорида), где в среду произошла стрельба в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас", а также с директором этого учебного заведения. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

В нем отмечается, что у главы государства состоялся разговор с мэром Паркленда Кристин Ханшофски, с администратором округа Броуард Майклом Удином, а также директором школы, в которой произошла трагедия, Таем Томпсоном. Трамп "выразил им соболезнования и предложил поддержку ученикам, их семьям, а также всем жителям Паркленда". "Президент высоко оценил работу представителей властей штата и чиновников на местах после трагедии, а также местных правоохранительных органов и людей, оказывавших первую помощь [пострадавшим], которые спасли множество жизней", - говорится в документе.

Жертвами стрельбы, открытой 19-летним Николасом Крузом 14 февраля в школе во Флориде, стали 17 человек. Нападавший ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, ему были зачитаны обвинения.