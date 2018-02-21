Трамп поручил минюсту разработать запрет на устройства, повышающие скорострельность

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что подписал распоряжение, которое обязывает министерство юстиции разработать положения о запрете на владение устройствами, повышающими скорострельность оружия.

"Несколько минут назад я подписал распоряжение, обязывающее генерального прокурора представить положения по запрету [владения] любыми устройствами, которые превращают незаконное оружие в пулеметы. Я надеюсь, что [глава минюста и генпрокурор] Джефф [Сешнс] разработает эти критически важные положения очень скоро", - отметил американский лидер.

Речь идет о сложном типе приклада с курком, который при определенном положении действует на спусковой механизм полуавтоматического оружия таким образом, что стрелку, чтобы сделать выстрел, не требуется каждый раз нажимать на спусковой крючок. Такое оружие может выпускать до 800 пуль в минуту.

Такие устройства уже запрещены в штатах Калифорния и Массачусетс. Еще в шести штатах и федеральном округе Колумбия существуют законы, запрещающие продажу так называемых штурмовых винтовок, что можно трактовать как запрет и на такие приспособления. Однозначной ясности в местных законодательствах на этот счет нет.

В октябре демократы из Сената внесли законопроект, ликвидирующий лазейку в законодательстве, позволяющую с легкостью модифицировать полуавтоматическое оружие, чтобы его скорострельность достигала показателей автоматического оружия.

В октябре прошлого года в Лас-Вегасе 64-летний американец Стивен Пэддок с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля. Погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Как установили правоохранительные органы, Пэддок оборудовал несколько имевшихся при нем винтовок повышающими скорострельность устройствами.