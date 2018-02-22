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Глава Союза журналистов России призвал коллег не превращать телеэфир в боксерский ринг

Общество
22 февраля, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Ранее ведущий Андрей Норкин подрался с украинским адвокатом Дмитрием Суворовым в эфире программы "Место встречи"

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев после драки ведущего Андрея Норкина с украинским адвокатом Дмитрием Суворовым в эфире НТВ в четверг призвал коллег не превращать телестудию в боксерский ринг.

"Они не на ринге, а в студии. В студии нужно вести себя. Это не бокс", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Соловьев также призвал коллег к дипломатичному обсуждению острых проблем. "Я призываю коллег к сдержанности, к дипломатичному обсуждению любых возникающих споров", - сказал глава СЖР.

Ранее в эфире программы "Место встречи" телеведущий Норкин подрался с украинским адвокатом Суворовым во время обсуждения ситуации в Донбассе. Телеканал в этой связи принес извинения телезрителям. "НТВ приносит свои извинения зрителям, ставшим свидетелями подобной ситуации в сегодняшнем прямом эфире", - говорится на сайте канала.

Это уже второй инцидент в 2018 году. В конце января журналисты Макисм Шевченко и Николай Сванидзе подрались в эфире радио "КП" в ходе обсуждения эпохи правления Сталина.

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