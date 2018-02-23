Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Фалина

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дипломата Валентина Фалина. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Валентин Михайлович был необычайно талантливым, разносторонне одаренным человеком - выдающимся государственным и общественным деятелем, блестящим дипломатом. Его знания, опыт, аналитические способности были востребованы на самых сложных, ответственных направлениях работы", - сказал президент.

Владимир Путин также добавил, что Валентин Фалин всегда достойно справлялся с поставленными задачами, честно служил делу, людям и Отечеству.

Валентин Фалин занимал ответственные посты в МИД СССР и ЦК КПСС, являлся референтом первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. В годы "перестройки" возглавлял Агентство печати "Новости" и Международный отдел ЦК КПСС. В 1990-2000 годах занимался научной работой в Германии и России. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посла. Фалин скончался 22 февраля на 92-м году жизни.