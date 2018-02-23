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Губернатор Флориды намерен запретить склонным к насилию лицам владеть оружием

Общество
23 февраля, 20:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Политик обещал добиться поддержки плана со стороны законодателей штата "в ближайшие две недели"

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НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Власти штата Флорида хотят наделить суды полномочиями запрещать склонным к насилию лицам и людям с психическими отклонениями владеть, хранить или приобретать огнестрельное оружие. Об этом объявил в пятницу губернатор Рик Скотт, представив план неотложных мер, подготовленных для предотвращения трагедий, подобных убийству 17 человек в школе города Паркленд (штат Флорида).

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"Наша концепция очень проста и проникнута здравым смыслом, с моей точки зрения", - отметил губернатор в заявлении, опубликованном на его официальном сайте. "Мы позволим судам запрещать склонным к насилию людям и душевнобольным покупать и носить огнестрельное и другое оружие, если родственник, социальный работник или сотрудник органов правопорядка сделает под присягой соответствующее заявление и представит суду доказательства наличия угрозы насилия с применением этого оружия. Такие заявления будут разбираться в ускоренном порядке, авторы ложных заявлений будут наказываться в уголовном порядке", - уточнил Скотт. Политик обещал добиться поддержки плана со стороны законодателей штата "в ближайшие две недели".

По его словам, власти намерены обязывать сдавать оружие лиц, которых суд признал опасными для окружающих или самих себя. В течение 60 дней такие люди не смогут обратиться в суд за разрешением вернуть им право владеть или покупать оружие. Губернатор также обещал неукоснительно требовать соблюдения правила о продаже оружия лицам не младше 21 года. Власти Флориды планируют выделить $450 млн на ужесточение мер безопасности в школах, в том числе за счет обязательного присутствия полицейских во время всего цикла занятий в учебных заведениях. Число не должно быть менее одного блюстителя порядка на тысячу школьников.

Как сообщала в четверг телекомпания CNN, в школах штатов Флорида, Северная Каролина и Кентукки уже начали ужесточать меры безопасности. В частности, полицейским теперь разрешено иметь при себе полуавтоматические винтовки AR-15 на дежурстве в "Марджори Стоунмэн Дуглас", где на прошлой неделе произошла трагедия.

Огонь в школе города Паркленд 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз, исключенный из школы за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, и имел при себе большой запас патронов. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

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